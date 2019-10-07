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В Киеве на пешеходном переходе сбили мужчину

В Киеве на пешеходном переходе сбили мужчину
00:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В столице джип насмерть сбил мужчину 30-ти лет.

В Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Со слов свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречка со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе. В результате сильного удара тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения.

В столице автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Сама же машина остановилась только через 100 метров от тела. Медики, которые прибыли на место ДТП, констатировали факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, которые выясняют все подробности ДТП.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Пешеходный переход.
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