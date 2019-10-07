Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Иностранец на Донбассе изнасиловал и убил девушку (Фото)

Смотрите фото (4)
Иностранец на Донбассе изнасиловал и убил девушку (Фото)
09:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:police.dn.ua

Новости Украины:В Константиновке задержали убийцу иностранного происхождения, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку.

В Донецкой области задержан мужчина по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Следствием установлено, что 14 сентября примерно в 00:30 мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь. По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею", - сообщили в прокуратуре. От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, затащил тело жертвы в камыш возле пруда и скрылся.

Следователи выяснили, что жертвой стала 14-летняя жительница Константиновки, которая за несколько часов до этого сбежала из дома и которую разыскивали родители и полиция. Сейчас преступник, ранее судимый за разбойное нападение 39-летнему мужчине (как сообщает пресс-служба полиции области, гражданин Молдовы), уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

В зоне ООС погиб украинский военный

Ранее сообщалось, что задержанный в Ривне рецидивист, который пытался изнасиловать девушку, месяц назад освободился из колонии по так называемому "закону Савченко"; мужчина отбывал наказание за убийство 12-летней девочки и ее изнасилование, совершенное 10 лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Убийство, Донбасс, Константиновка, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Вы не поверите: что хранит у себя дома звезда "Игры престолов" (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Главная героиня &quot;Крепостной&quot; снимается в голливудском боевике (Фото)
Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь