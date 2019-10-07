На Черкасчине похоронили украинского военного (Фото)

Новости Украины:В Черкасской области похоронили бойца, который погиб в зоне ООС.

В Шполе Черкасской области накануне в воскресенье похоронили старшего солдата Олега Реминного, погибшего в зоне проведения ООС под Марьинкой. В городе 6 и 7 октября объявлен траур.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной госадминистрация.

"В воскресенье жители Шполы провели в последний путь старшего солдата, механика-водителя разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады Олега Владимировича Реминного. Герой погиб 4 октября 2019 года в зоне ООС, под Марьинкой на Донбассе, в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций ... 6-7 октября 2019 года объявлен в Шполянской ОТГ днями траура", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОГА, попрощаться с защитником, погибшим за суверенитет и независимость Украины, собрались сотни людей: сослуживцы, друзья, руководители городской громады и района, жители города Шполы.

В храме Святой Троицы состоялась панихида по солдату, которую отслужили священники Украинской православной церкви.

Похоронили Реминного на Шполянском городском кладбище (микрорайон сахарный завод). У Героя осталась мать, брат и дочь.