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На Черкасчине похоронили украинского военного (Фото)

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На Черкасчине похоронили украинского военного (Фото)
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:В Черкасской области похоронили бойца, который погиб в зоне ООС.

В Шполе Черкасской области накануне в воскресенье похоронили старшего солдата Олега Реминного, погибшего в зоне проведения ООС под Марьинкой. В городе 6 и 7 октября объявлен траур.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной госадминистрация. 

"В воскресенье жители Шполы провели в последний путь старшего солдата, механика-водителя разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады Олега Владимировича Реминного. Герой погиб 4 октября 2019 года в зоне ООС, под Марьинкой на Донбассе, в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций ... 6-7 октября 2019 года объявлен в Шполянской ОТГ днями траура", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОГА, попрощаться с защитником, погибшим за суверенитет и независимость Украины, собрались сотни людей: сослуживцы, друзья, руководители городской громады и района, жители города Шполы.

В храме Святой Троицы состоялась панихида по солдату, которую отслужили священники Украинской православной церкви.

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Похоронили Реминного на Шполянском городском кладбище (микрорайон сахарный завод). У Героя осталась мать, брат и дочь.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, Черкасчина, ООС.
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