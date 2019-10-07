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Зеленский поручил упростить перемещение товаров с Донбассом

Зеленский поручил упростить перемещение товаров с Донбассом
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский сделал поручение Кабмину упростить перемещение товаров и лиц с временно-оккупированным Донбассом.

Президент Украины Владимир Зеленский своим поручил Кабинету министров Украины отработать вопрос упрощения въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезда лиц с таких территорий.

Это определено указом президента "О неотложных мерах относительно создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и на соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда" от 7 октября № 738/2019.

Кроме того, президент также поручил правительству отработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

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Также правительству предлагается отработать вопрос целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе определенным центральным органом исполнительной власти.

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Кабмин, Донбасс, Владимир Зеленский, ООС.
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