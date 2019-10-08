Скачать
Вторник, 08.10.2019
Климкин: Украина должна предложить стратегию разрешения конфликта на Донбассе
Климкин: Украина должна предложить стратегию разрешения конфликта на Донбассе
Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса
Тренер Тоттенхэма: Футбол — это не драма
Тренер Тоттенхэма: Футбол — это не драма
Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple
Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Прокуратура: кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

Прокуратура: кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины
06:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере".

Суд удовлетворил иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере" в Киеве и признал право собственности за территориальной общиной столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации следствия, в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на ул. Героев Севастополя в Киеве, площадью более 2000 м и стоимостью более 42,5 млн грн. В дальнейшем общество передало его в ипотеку лицу-нерезиденту.

Отмечается, что прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и права собственности за территориальной общиной Киева.

ГСЧС: Спасатели ликвидировали утечку химикатов в Днепре

"После длительного судебного разбирательства и возвращения Верховным Судом дела в суд апелляционной инстанции, Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Харьков, Суд, Тампере, Кинотеатр "Тампере", Столичная община.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
04 Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
05 Джулия Робертс решила повторить легендарный образ героини фильма "Красотка" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: нежный маковый торт с кокосовым ароматом
Рецепт дня: нежный маковый торт с кокосовым ароматом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь