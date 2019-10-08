В Украине открылось пятое Почетное консульство Латвии (Фото)

Новости Украины:В Запорожье открылось Почетное консульство Латвии в Украине.

Почетное консульство Латвийской Республики открылось сегодня, 8 октября, в Запорожье.

"Это уже пятое Почетное консульство в Украине. Мы имеем немало идей для сотрудничества, в частности, открытие прямого авиарейса Запорожье — Рига. В нашей национальной авиакомпании АirBaltic есть такая заинтересованность", - сказал министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс.

По словам председателя Запорожской ОГА Виталия Туринка, визит такой уважаемой делегации и открытие в харькове Почетного консульства Латвийской Республики придаст мощный импульс развитию сотрудничества Украины и Латвии, в том числе на межрегиональном уровне.

Отмечается, что правительство Латвии оказывает гуманитарную помощь Украине, в том числе в лечении украинских военнослужащих.

За 2014-2019 годы реабилитацию в национальном реабилитационном центре "Вайвари" прошли 56 украинских военнослужащих. Все расходы на себя взяла Латвийская Республика. При поддержке латвийских государственных органов на отдыхе в Латвии находились более 350 детей, в том числе дети действующих военнослужащих, погибших во время военных действий, пострадавших в результате российской агрессии и дети из семей внутренне перемещенных лиц.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвийской Республики, в Латвии постоянно или временно проживает более 8 тысяч граждан Украины.