Ремонты на Донбассе повлияют на подачу воды

Новости Украины:Ряд населенных пунктов Донетчины в среду останется без воды.

С утра среды в некоторые населенные пункты Донецкой области будет полностью или частично прекращена подача воды в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном водоводе и Горловской фильтровальной станции №2, сообщает коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

"С 8.00 9 октября Славянское региональное управление будет проводить плановые ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм. На период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды городу Константиновка, поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка, селам: Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблуновка, Александро-Калиново, Катериновка, Петровка, Степовое. Городу Дружковке подача воды будет сокращена на 50%", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой КП сообщении.

Кроме того, информируют в "Воде Донбасса", с 6.00 до 23.00 среды будут проводиться ремонтные работы на Горловской фильтровальной станции №2.

"Подача воды будет полностью прекращена в жилмассивы Строителей и Комсомолец, поселки Кирова, Комарова, шахты Гагарина, частично Центральногородской район города Горловка", - предупреждают в компании.