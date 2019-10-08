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Противник на Донбассе использовал минометы - штаб ООС

Противник на Донбассе использовал минометы - штаб ООС
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования в понедельник четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела: из ручного противотанкового гранатомета возле поселка Луганское, из гранатометов различных систем неподалеку Светлодарска и из миномета калибра 82-мм вблизи села Травневое.

"В течение суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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