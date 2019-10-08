Работы на Шулявском мосту повлияют на движение в Киеве

Новости Украины:Из-за ремонта Шулявского моста временно закроют движение по проспекту Победы.

В Киеве с вечера 12 октября до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок организации работы общественного транспорта.

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А "Ул. Чернобыльская - ул. Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Даниила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Даниила Щербакивского - просп. Победы - просп. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

Кроме того, вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

- троллейбусный маршрут № 92Н "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) - просп. Свободы" организуется по трассе: просп. Свободы - ул. Порика - просп. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Черновола - просп. Воздухофлотский - ул. Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного ополчения) - Международный аэропорт "Киев" (Жуляны);

- троллейбусный маршрут № 93Н "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - ул. Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Черновола - просп. Победы - бульв. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко);

- троллейбусный маршрут № 94Н "Просп. Леся Курбаса - ст. м. "Площадь Льва Толстого" организуется по трассе: просп. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Д. Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - бульв. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко).

Киевские городские власти просят прощения за неудобства. "Мы делаем сегодня все, чтобы сроки строительства были соблюдены. И чтобы движение по обновленному Шулявскому мосту открыть в конце декабря этого года", - отмечается в сообщении.