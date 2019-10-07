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Ткаченко претендует на должность главы КГГА

Ткаченко претендует на должность главы КГГА
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА.

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее, на вопрос журналистов о разговорах, что именно его кандидатура после принятия закона о городе Киев - столице Украины будет предложена на должность председателя Киевской горгосадминистрации, Ткаченко сказал: "Я читаю пророков только в книгах".

А на вопрос, готов ли он возглавить КГГА, Ткаченко ответил: "Я привык переживать события по мере их поступления".

3 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столице Украины (№2143-3).

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Киев, КГГА, Александр Ткаченко, "Слуга народа".
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