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Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли

Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли
03:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Речь идет о землях в Печенежском районе Харьковской области.

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение первому заместителю начальника Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области в злоупотреблении служебным положением в связи с передачей им государственных сельхозземель площадью 9 га физлицам-фермерам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в последние годы подозреваемый также был исполняющим обязанности начальника облуправления Госгеокадастра. В прокуратуре не называют его имени, но по информации на сайте облуправаления Госгеокадастра по состоянию на 8 августа первый заместителем начальника, и.о. начальника был Василий Саранча.

"Установлено, что первый заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в мае 2016 года незаконно выдал приказы о безвозмездной передаче в собственность физическим лицам - членам фермерского хозяйства земельных участков... Из собственности государства незаконно выбыла сельскохозяйственная земля особенно ценной группы почв, общей площадью почти 9 га, рыночная стоимость которой примерно 1 млн. 362 тыс.грн", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В информации отмечается, что речь идет о землях в Печенежском районе Харьковской области.

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Подозрение чиновнику выдвинуто в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Сейчас готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и его отстранении от должности.

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Прокуратура, Харьков, Земля, ВРИО, Незаконная передача земли.
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