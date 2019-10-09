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Двум одесским полицейским вручили подозрение за участие в пытках

Двум одесским полицейским вручили подозрение за участие в пытках
06:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Полицейским вручили подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины.

Двум сотрудникам патрульной полиции, которые несли службу на территории железнодорожного вокзала города Одесса, сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий во время несения службы и в применении противоправных действий, которые сейчас квалифицированы как пытки, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаваться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконным методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы", - говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины во вторник вечером.

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"В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - подытожили в Нацполиции.

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Одесса, Полиция, Одесская полиция, Участие в пытках.
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