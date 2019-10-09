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Противник бил из минометов и гранатометов: 17 обстрелов на Донбассе

Противник бил из минометов и гранатометов: 17 обстрелов на Донбассе
08:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:За минувшие сутки 17 раз били по позициям украинских военных в зоне ООС на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-цент операции Объединенных сил.

"8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов: неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; близи Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Серев обстрелам подверлись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, хутор Вильный, Светлодарск.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - подытожили в штабе ООС.

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Война, Донбасс, ООС, Штаб ООС.
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