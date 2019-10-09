Следователи оккупированного Крыма завершили следствие в отношении троих членов членов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости Украины:По словам адвоката, в ближайшее время начнется ознакомление с материалами дела.

Российские следователи завершили следственные действия в отношении фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова.

Об этом сообщила адвокат одного из фигурантов дела Лиля Гемеджи.

"Следователь УФСБ России по Крыму уведомил нас об окончании следственных действий. В ближайшее время начнется ознакомление с материалами уголовного дела в отношении фигурантов этого дела. Объем материалов – 6 томов. И после этого ребят отправят в Ростов-на-Дону, где будут в Южном окружном военном суде рассматривать дело по существу", - сообщила адвокат.

Гемеджи подчеркнула, что позиция российского следствия об участии фигурантов дела в террористической группе "без терактов и без подготовки к терактам – это ни что иное, как преследование за инакомыслие или за иную точку зрения".

Напомним, Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали 14 февраля в Красногвардейском районе оккупированного Крыма, затем всех троих арестовали. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ.