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Россиянка просит убежища в Украине: ей угрожали расправой

Россиянка просит убежища в Украине: ей угрожали расправой
12:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:За профессиональную деятельность гражданку России и ее семью преследуют на родине.

Гражданка России обратилась к сотрудникам Госпогранслужбы Украины с просьбой предоставить ей политическое убежище в связи с преследованием, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца", - говорится в сообщении.

Так, гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.

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"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила сбежать за границу", - отметили в ведомстве.

Пограничники в свою очередь разъяснили гражданке РФ порядок обращения за защитой.

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Украина, Россия, Политическое убежище, ГПСУ.
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