Одессита, подозреваемого в поджоге дома своей знакомой, взяли под арест

Новости Украины:Мужчина пришел к знакомой чтобы помирится, а в итоге поджог дом хозяйки, которая находилась внутри.

В Одессе арестован подозреваемый в поджоге дома, в результате чего погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №4 судом взят под стражу без права на залог мужчина, который сжег свою знакомую (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что между 45-летним жителем Одессы и его 43-летней знакомой в последнее время складывались неприязненные отношения.

"Чтобы попытаться наладить отношения мужчина вечером пришел к ней во двор дома по ул. Вишневой. Женщина не открывала. Тогда у подозреваемого возник умысел сжечь жилье вместе с хозяйкой", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, обойдя дом со стороны огорода, злоумышленник взял тряпку, поджег ее зажигалкой и через оконный проем бросил в дом. Из-за пожара женщина погибла.

Через несколько часов поджигателя задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции.

Напомним, вечером 1 октября в службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Шевченко-3 (Суворовский район Одессы). На месте была обнаружена погибшая хозяйка. В полиции позднее заявили о задержании подозреваемого в поджоге, который после совершенного планировал сбежать на Донбасс.