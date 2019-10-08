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ГБР возьмется за полицейских обвиняемых в пытках (Видео)

ГБР возьмется за полицейских обвиняемых в пытках (Видео)
14:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото:Твиттер

Новости Украины:В ГБР начали расследование дела о полицейских которые выбивали признания в задержанных.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Николаева сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области, которые дубинкой выбивали признания из задержанных.

Источник: пресс-служба ГБР

По данным следствия, во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли признаться задержанных.В бюро сообщили, что с целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

Полицейских обвиняют в пытках, то есть умышленном причинении сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание.

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Одесса, Николаев, ГБР, Нацполиция.
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