Конфликт под Золотым: добровольцы подрались с правоохранителями

Новости Украины:Полиция заявляет о госпитализации полицейского и задержании двух человек в результате конфликта с добровольцами,

Об этом сказала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай. Она сообщила, что конфликтная ситуация на блокпосту в городе Кременная возникла вследствие того, что участники акции "Последний блокпост", в частности, представители партии "Национальный корпус", отказались покориться требованию полиции, чтобы правоохранители проверили их транспортные средства.

"Это вызвало недовольство, началась конфликтная ситуация. Одно транспортное средство пыталось прорвать блокпост, - проехать. Сотрудники полиции были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух", - сказала пресс-секретарь.

При этом один сотрудник полиции получил телесные повреждения, поскольку на него наехало указанное транспортное средство. Пока этого полицейского госпитализировали и он находится в больнице.

"После того как проверили все транспортные средства, колонна двинулась дальше, но по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. При проверке транспортных средств было обнаружено и изъято шесть единиц огнестрельного оружия, которое сейчас находится в отделе полиции", - сказала Погукай.

Она уточнила, что изъятое оружие вернут в том случае, если представители Нацкорпуса имели законные основания на владение оружием.

"Среди этих граждан был обнаружен человек, находящийся в розыске. Он также задержан", - сказала она.

Кроме того, транспортное средство, совершившее наезд на сотрудника полиции, и водитель этого средства пока остановлены, в частности, с ними проводятся первоочередные следственные действия.

В то же время, Погукай уточнила, что колонна Нацкорпуса движется в сторону Золотого.

"Пока они не нарушают общественный порядок и не переступают черту закона, они имеют право проводить акции. Это же не возбраняется. А если переступят черту закона, то будут применены те действия, которые предусмотрены законодательством", - сказала она.