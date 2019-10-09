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"Киевтеплоэнерго" пока не будет подымать тарифы на тепло

"Киевтеплоэнерго" пока не будет подымать тарифы на тепло
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности

Отмечается, что опубликованный на сайте компании проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. Тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя, отметили в "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что данный проект тарифов рассчитан согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 1 августа 2017 года. Расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставления в НКРЭКУ информации относительно экономически обоснованных затрат предприятия, вызванных, в частности: необходимостью обеспечить 10-тидневный запас мазута; компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в результате несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно.

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Сегодня, 9 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать коммунальные тарифы для домохозяйств.

В Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.

Так, средний тариф для населения на тепло и горячую воду с 1 января 2019 года составляет 1200 грн за 1 Гкал.

В конце июня правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35 грн за кв. м - без счетчика. 

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Киев, Тарифы, Тепло, Киевтеплоэнерго.
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