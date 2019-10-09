Бондарь: В "серую зону" могут войти населенные пункты подконтрольные Киеву

Новости Украины:Бондарь не исключил такую возможность, однако заявляет, что и террористы оставят подконтрольные им населенные пункты.

Во время разведения сил на Донбассе в "серую зону" могут войти как населенные пункты, которые сейчас контролируют боевики, так и населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские бойцы.

Это следует из слов заместителя командующего штаба Операции объединенных сил Богдана Бондаря.

Недавно появилась информацию, что одним из вариантов разведения войск на Донбассе, согласно которому "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.

Богдан Бондарь, комментируя это, сказал: "Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются".

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников – из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – подчеркнул он.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", – заявил Бондарь.

Он рассказал, что представителей общины Золотого приглашали в Станицу Луганскую, чтобы они посмотрели, как там прошло разведение, как обеспечивают пропуск мирного населения.

"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября – ред.), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", – заявил Бондарь.

"Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведении сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе, которые были определены министром обороны", – сказал он.

Заместитель командующего штаба ООС также отметил, что уже есть "опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения".

"И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство – мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно – зеркальный отвод на 1 километр для каждой стороны", – сказал он.