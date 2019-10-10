Оккупационные власти Крыма задержали проукраинского активиста

Новости Украины:Дочь Олега Приходько сообщила, что в среду в их дом ворвались работники ФСБ и забрали ее отца.

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом украинский политик из Евпатории, народный депутат 7-го созыва Эдуард Леонов.

"Об этом сообщила дочь Олега Пориходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.