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Оккупационные власти Крыма задержали проукраинского активиста

Оккупационные власти Крыма задержали проукраинского активиста
09:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Дочь Олега Приходько сообщила, что в среду в их дом ворвались работники ФСБ и забрали ее отца.

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом украинский политик из Евпатории, народный депутат 7-го созыва Эдуард Леонов.

"Об этом сообщила дочь Олега Пориходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

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8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

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Крым, РФ, Задержание, Украинский активист, Олега Приходько.
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