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Сотрудники ФСБ вместе с проукраинским активистом Приходько задержали и его супругу

Сотрудники ФСБ вместе с проукраинским активистом Приходько задержали и его супругу
10:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Где сейчас находятся Олег и Людмила Приходько, правозащитникам не известно.

Во временно оккупированном Крыму, в городе Саки сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его супругу Людмилу.

Как сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook, 9 октября задержали активиста, а 10 октября - его жену.

В дом к Приходько сотрудники ФСБ пришли в 17.00.

"Ему и его супруге сказали, что будут проводить "осмотр" гаражей. Приходько пошел с ними без верхней одежды и без телефона и домой не вернулся", - сказано в сообщении.

Родственники звонили в полицию, но безрезультатно.

При этом дочь активиста сообщила, что сегодня утром была задержана Людмила Приходько.

Оккупационные власти Крыма задержали проукраинского активиста

"Где сейчас находятся Олег и Людмила Приходько, дочери не известно", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в сентябре Приходько и его супругу допрашивали сотрудники ФСБ. Они спрашивали у Приходько, участвовал ли он в событиях на Майдане в Киеве в 2014 году.

Крымская правозащитная группа уточняет данную информацию.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

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Крым, Суд, Задержание, Украинские активисты, Олег Приходько, Людмила Приходько.
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