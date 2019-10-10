Кличко обьяснил причины подорожания Шулявского моста

Новости Украины:По словам Киевского головы, увеличение затрат связано с проведением работ на прилегающих территориях.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

Об этом Кличко сказал в интервью.

По словам мэра, работы будут финансироваться из бюджета города. Также Кличко отметил открытость всех смет.

Он добавил, что подрядчики обещали завершить работы до конца года.

Прямая речь: "Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, находящихся у моста.

Напомним, 7 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.