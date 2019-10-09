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Разумков обозначил сроки утверждения законопроекта о столице

Разумков обозначил сроки утверждения законопроекта о столице
23:30 Ср, 9 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков убежден. что законопроект о столице будет утвержден через месяц-полтора.

Законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице - городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

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За принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовали 244 нардепа. 

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Верховная Рада, Киев, КГГА, Дмитрий Разумков.
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