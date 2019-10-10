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В Харькове аноним "заминировал" более трехсот зданий

В Харькове аноним "заминировал" более трехсот зданий
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:По заявлениям полиции, вся информация была проверена и ни один факт минирования не подтвердился.

Сообщение о минировании 61 медицинского учреждения, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции, оказалось ложным.

"Полицейские эвакуировали более тысячи человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявляют, что не стреляли в добровольцев

Полицейские принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

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Харьков, Полиция, Минирование, Терракт.
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