В Харькове аноним "заминировал" более трехсот зданий

Новости Украины:По заявлениям полиции, вся информация была проверена и ни один факт минирования не подтвердился.

Сообщение о минировании 61 медицинского учреждения, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции, оказалось ложным.

"Полицейские эвакуировали более тысячи человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.