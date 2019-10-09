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В полиции заявляют, что не стреляли в добровольцев

В полиции заявляют, что не стреляли в добровольцев
17:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые направлялись сегодня колонной в Золотое на акцию против разведения войск, правоохранители не применяли.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, сегодня, 9 октября, к блокпосту в Кременной в Луганской области подъехала колонна из более чем 25 автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года несут службу в Луганской области и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

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"Действуя в соответствии с законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применялось", - сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители сообщают, что задержаны два человека.

"Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, второй - находился в розыске№", - отметили в Нацполиции.

Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам, добавили в Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что сейчас ситуация находится под контролем.

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В Нацполиции напомнили, что, в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого лица и осмотреть транспортное средство, на котором оно передвигается. Поэтому полиция призывает всех граждан четко соблюдать действующее законодательство Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций.

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Донбасс, Золотое, Нацполиция, Нацкорпус.
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