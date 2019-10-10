Загороднюк: Никакого разведения сил на Донбассе не будет, пока там продолжается стрельба

Новости Украины:Министр обороны объяснил, за каких условий украинские войска отойдут со своих позиций.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк напоминает, что никакого разведения сил на линии столкновения на востоке Украины не будет, пока в этом регионе не прекратятся провокации и стрельба.

"Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс", - сказал Загороднюк журналистам в четверг в Киеве.

По словам министра обороны, провокации в месте возможного разведения сил происходят постоянно.

"Там провоцируют постоянно, мы должны увидеть желание (другой стороны развести силы - ред)", - сказал Загороднюк.

Он уточнил, что пока речь идёт только о разведении сил на участке в районе двух населенных пунктов.

"Сейчас мы говорим только о двух населённых пунктах - это две точки шириной в один километр - это Золотое и Петровское. По другим идёт техническое изучение, и мы сейчас разбираемся", - сказал министр.