Седов: Задержание украинского активиста в Крыму является похищением

Новости Украины:По его словам, как минимум российские силовики должны были сообщить адвокатам и родственникам на основании чего задержали Приходько.

Задержание в оккупированном Крыму проукраинского активиста из Сакского района Олега Приходько, согласно российского законодательства, является похищением.

Об этом в эзаявил юрист Крымской правозащитной группы Александр Седов.

"По российскому законодательству задержание проукраинского активиста из Сак Олега Приходько в оккупированном Крыму можно рассматривать как похищение", - сказал Седов.

По его словам, как минимум российские силовики должны были сообщить адвокатам и родственникам на основании чего задержали Приходько.

"Если это не произошло, то это можно рассматривать, на данный момент, как незаконное похищение. В данном случае - это нарушение даже российского законодательства", – сказал Седов.

Как сообщалось, 9 октября вечером в аннексированном Крыму российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько. На следующий день утром задержали его супругу Любовь Приходько. Позже стало известно, что активист находится в управлении ФСБ в Симферополе. По информации адвоката Назима Шейхмамбетова, Приходько вменяют две статьи – "террорестический акт" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".