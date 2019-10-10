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Седов: Задержание украинского активиста в Крыму является похищением

Седов: Задержание украинского активиста в Крыму является похищением
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По его словам, как минимум российские силовики должны были сообщить адвокатам и родственникам на основании чего задержали Приходько.

Задержание в оккупированном Крыму проукраинского активиста из Сакского района Олега Приходько, согласно российского законодательства, является похищением.

Об этом в эзаявил юрист Крымской правозащитной группы Александр Седов.

"По российскому законодательству задержание проукраинского активиста из Сак Олега Приходько в оккупированном Крыму можно рассматривать как похищение", - сказал Седов.

По его словам, как минимум российские силовики должны были сообщить адвокатам и родственникам на основании чего задержали Приходько.

Оккупационные власти Крыма задержали проукраинского активиста

"Если это не произошло, то это можно рассматривать, на данный момент, как незаконное похищение. В данном случае - это нарушение даже российского законодательства", – сказал Седов.

Как сообщалось, 9 октября вечером в аннексированном Крыму российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько. На следующий день утром задержали его супругу Любовь Приходько. Позже стало известно, что активист находится в управлении ФСБ в Симферополе. По информации адвоката Назима Шейхмамбетова, Приходько вменяют две статьи – "террорестический акт" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".

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Крым, Олег Приходько, Людмила Приходько, Александр Седов.
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