Полиция Днепропетровщины задержала группу наркоторговцев

Новости Украины:В Кривом Роге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"Документирование преступной деятельности наркосбытчиков работники управления противодействия наркопреступности осуществляли с апреля 2019 года. В результате, 9 октября, по месту их проживания прошли обыски с участием работников Криворожской местной прокуратуры № 1 и полка полиции особого назначения. Всего в помещениях подозреваемых было изъято почти 200 мл опия ацетилированного и опия экстракционного, а также прекурсор "ангидрид уксусной кислоты", мобильные телефоны и деньги. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств стекла дает около 46 тысяч гривен. Изъятые вещества направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав группировки входило 4 человека - 3 мужчин и 38-летняя женщина, все местные.

Роли между участниками группы были четко распределены - лидер группы организовал сбыт и снабжение опия, второй мужчина изготавливал наркотик и был ответственным за сбор средств, еще два члена группы были сбытчиками.

Так, на сегодня трем членам группы сообщено о подозрении в порядке ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом).

Отмечается, что после проведения соответствующих экспертиз будет принято решение об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 22-летнему организатору группы.

Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

Напомним, в Украине блокировали деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн грн.