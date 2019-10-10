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Четверг, 10.10.2019
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Пресс-марафон Зеленского пытались сорвать вопросами об ЛГБТ

Пресс-марафон Зеленского пытались сорвать вопросами об ЛГБТ
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Посетитель Kyiv Food Market на столе пытался получить у президента ответы на свои вопросы.

Пресс-марафон Президента Владимира Зеленского пытался прервать посетитель Kyiv Food Market, который выкрикивал вопросы к главе государства с первого этажа заведения.

Как сообщает корреспондент, посетитель вылез на стол на первом этаже Kyiv Food Market, где проводится пресс-марафон Зеленского, и начал что-то выкрикивать Президенту, который в это время находился на втором этаже и завершал общение с группой журналистов.

Президент отреагировал на выкрики и призвал посетителя сначала слезть со стола и после этого задать вопросы. Посетитель опустился на пол, задал свои вопросы, а Зеленский ответил ему, что большинство вопросов не в его компетенции.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

В то же время, отвечая на вопрос посетителя относительно гомосексуализма, отметил, что "мы живем в открытом обществе, в котором каждый свободно выбирает язык, на котором говорить, национальность и свою ориентацию".

Через несколько минут после этой ситуации Президент начал разговор с очередной группой журналистов.

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Владимир Зеленский, Kyiv Food Market, Пресс-марафон.
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