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МИД призывает международное сообщество не закрывать глаза на задержание украинского активиста Приходько

МИД призывает международное сообщество не закрывать глаза на задержание украинского активиста Приходько
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД Украины заявили, что Приходько был похищен и призывает мировое сообщество обратить внимание а эту ситуацию.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество обратить внимание на задержание украинского активиста Олега Приходько в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

"Российские оккупационные власти продолжают преследовать и притеснять тех людей, которые выступают против незаконной оккупации Крыма. Еще один проукраинский активист Олег Приходько был задержан и похищен. Международное внимание имеет решающее значение. Россия должна ощутить последствия. Крым - это Украина", - заявила Зеленко.

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В июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ задержали украинского активиста в городе Саки, 10 октября была задержана его жена.

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Крым, МИД, Екатерина Зеленко, Олег Приходько.
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