Крымский суд изберет меру пресечения украинскому активисту Приходько

Новости Украины:По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, силовики провели обыски в доме Приходько, и якобы нашли взрывчатку.

Сегодня подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе изберет меру пресечения задержанному вчера украинскому активисту Олегу Приходько.

Об этом в комментарии "Крымской солидарности" сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

По его словам, вчера в гараже Приходько российские силовики провели обыск, во время которого выявили взрывчатые вещества: тротиловую шашку, поражающие элементы и запал.

Приходько заявил адвокату, что данные взрывчатые вещества ему подброшены сотрудниками ФБС. По словам Шейхмамбетова, данный факт также подтверждает то, что обыск проходил в отсутствие адвоката, понятые приехали вместе с сотрудниками ФСБ, а силовиков сразу сопровождала группа криминалистов.

"Это значит, что они уже были готовы к такому развитию событий", - подчеркнул адвокат.

Он также рассказал, что в отношении Приходько открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

"Согласно фабуле уголовного производства, он изготовил данные вещества с целью взрыва здания администрации города Саки, чтобы повлиять на органы местной власти, чтобы они приняли решение о вхождении "республики Крым" в состав Украины. Данная формулировка обличает сфабрикованность и абсурдность данных подозрений, подчеркивает политический окрас данного уголовного дела. Такое мнение высказывает и сам Приходько", - отметил адвокат.

Он добавил, что Приходько уже не раз притесняли за его проукраинскую позицию, в том числе, задерживали и проводили обыски.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ задержали украинского активиста в городе Саки, 10 октября была задержана его жена.