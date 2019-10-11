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Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в пытках

Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в пытках
07:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, мера пресечения патрульным, которым 7 октября было предъявлено подозрение в избиении двух человек, избиралась в Николаеве в связи с тем, что в этом городе размещается подразделение Государственного бюро расследований. Представители николаевского отделения ГБР принимали участие в разоблачении полицейских.

Как отметили в прокуратуре, заслушав представителей сторон, суд избрал меру пресечения обоим полицейским в виде содержания под стражей.

При этом суд предусмотрел возможность внесения залога: для одного – 200,7 тыс. грн, для другого – 401,4 тыс. грн.

В Одессе ряд общественников возмущен арестом полицейских. В частности, по словам известного активиста Алексея Костржицкого, один из задержанных - старший лейтенант - один из немногих, оставшихся в патрульной полиции из сотрудников самого первого набора. «Он известен мне не понаслышке с декабря 2016 года…

Он охотно занимался безнадежными вызовами - малолетние дети-попрошайки. То есть, теми «неденежными» вызовами, на которые очень неохотно едет патруль, если едет вообще», - заявил активист. Он отметил, что у вышеназванного офицера полиции – 7-месячный ребенок и онкобольная мать.

По словам журналиста, активистки Юлии Химерик, потерпевший, который обвинил полицейских в избиении, провоцировал их. Она отмечает, что это следует из видеозаписи, которую демонстрировали в суде. «На видео потерпевший многократно повторяет, что копам крышка, продолжая провоцировать», - отметила Химерик.

Сегодня вечером общественники заявили, что начинают сбор средств для внесения залога за арестованных патрульных.

7 октября в Одессе двоим патрульным полицейским сообщили о подозрении в пытках в отношении задержанных. По данным правоохранителей, патрульные в конце мая избивали двух прохожих с целью признания чужой вины.

В Нацполиции заявили, что в преступлении уличены командир и полицейский взвода, а к незаконным методам они прибегли ради искусственного повышения показателей работы.

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Полиция заявила, что разыскала одного из потерпевших.

Известный в городе волонтер Тамерлан Баннура, который занимается проблемами бездомных, заявил, что потерпевший, который обвинил полицейских в избиении, длительное время третировал бездомных, находящихся в Одессе возле железнодорожного вокзала. Он также был в розыске из-за нанесения гражданам тяжких телесных повреждений.

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Одесса, Суд, Нацполиция, Полиция Одессы.
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