Сотрудники лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконной вырубке дубов

Новости Украины:В результате незаконной вырубки государству был нанесен ущерб на сумму более 8,2 млн. грн.

Прокуратура сообщила главному инженеру, лесничему и мастеру леса ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" (Харьковская обл.) о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" с марта по июль 2019 года, вероятно действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили растрату вверенного им имущества, а именно многолетних насаждений (381 дуб) путем их незаконной вырубки на территории лесного хозяйства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в результате незаконной вырубки государству был нанесен ущерб на сумму более 8,2 млн. грн.

В рамках уголовного производство в помещениях ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" и по месту жительства должностных лиц лесхоза были проведены обыски.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение обеспечивает УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.