В Одессе виновнику ДТП, произошедшего год назад, сообщили о подозрении

Новости Украины:Полицейский, год назад, сбил насмерть мужчину, когда обгонял микроавтобус.

В Одессе полицейскому сообщено о подозрении в совершении ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении инспектору патрульной полиции в нарушении правил безопасности дорожного движения.

"Сейчас решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения, отстранении от должности и временного лишения специального права", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 17 октября прошлого года 30-летний мужчина, находясь не при исполнении служебных обязанностей, был за рулем автомобиля "ВАЗ 21093".

Как отмечается, направляясь из Одессы в направлении райцентра Овидиополь, в районе села Прилиманское водитель превысил разрешенную скорость и решил обогнать микроавтобус.

Двигаясь по встречной полосе, полицейский не учел потенциальную опасность своей скорости, потерял контроль над управлением и выехал на обочину, где сбил мужчину (1949 г. р.).

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, вызвавшие острую кровопотерю и скончался.

Как уточнили в прокуратуре, подозрение сообщено только сейчас в связи с тем, что понадобилось время для проведения соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 286 УК Украины).