В Киевской области полиция оперативно раскрыла разбойное нападение

Новости Украины:Подозреваемые проникли в частный дом и похитили 37 тысяч долларов.

В Киевской области задержана группа лиц, совершивших разбойное нападение.

Как сообщает департамент уголовного розыска Нацполиции Украины, преступная группировка была задержана через несколько часов после совершенного преступления.

"Около двух часов ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлыкского района Киевской области. Мужчина рассказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства - 37 тыс. долларов и 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что для раскрытия преступления были сориентированы все оперативные подразделения полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий неподалёку от трассы "Кременец-Ржищев", которая проходит вблизи населенного пункта, где было совершено преступление, правоохранители обнаружили сожженный автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие.

Отмечается, что уже через несколько часов были установлены личности злоумышленников, место их пребывания и задержаны все участники нападения.

"Преступная группа с признаками организованности действовала в составе шести уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет, под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне - жителя Кагарлыкского района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы. Фигуранты - исполнители преступления - прибыли в Украину в течение июня-сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших и украденные средства.

В настоящее время все участники преступной группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается проверка на причастность группировки к аналогичным преступлениям на территории Украины.