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СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды

СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды
12:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В СБУ сообщили о 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран.

Служба безопасности Украины совместно с налоговой полицией блокировала в Полтавской области масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине.

"Сейчас происходят 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран. По информации СБУ, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и, соответственно, без уплаты государственных платежей", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что товар завозили 20-тонными фурами, с каждого грузовика с товаром дельцы получали по 40тыс. долларов. Реализация товара происходила в одной из торговых сетей Киева, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

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"По результатам следственных действий изъято 640тыс. долларов, 222тыс. евро и 390тыс. грн, одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100млн грн. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения махинаций", - сказано в сообщении.

 

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Обыски.
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