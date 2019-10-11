Суд конфисковал более 1 млн гривен взноса Гриценко

Новости Украины:Суд принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко.

Деражнянский районный суд признал виновным физическое лицо, которое сделало взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – с нарушением порядка осуществления взноса, сообщает пресс-служба НАПК.

"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко", - говорится в сообщении.

Так, суд признал лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискации в пользу государства всей суммы взноса.

Отмечается, что факт совершения административного правонарушения выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата. Постановление вступило в законную силу.