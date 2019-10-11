Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)

Новости Украины:В рамках визита Владимир Зеленский представит области нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу днем прибыл в Одессу в рамках рабочего визита в Одесскую область.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу", - сообщается на странице Офиса президента в соцсети Фейсбук.

К посту также прикреплены фотографии встречи Зеленского в аэропорту Одессы сразу же по приземлении его самолета.

В рамках визита президент представит области нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

Как сообщалось, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской ОГА. Правительство рассмотрело проекты указов о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.