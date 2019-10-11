Рекордный "марафон" Зеленского: основные тезисы (Фото, Видео)

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел рекордный пресс-марафон в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон. Марафон транслировался онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

Журналисты, аккредитованные на пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским, собрались в Kyiv Food Market. По информации пресс-секретаря Президента Юлии Мендель, в общем на пресс-марафон аккредитовалось около 300 представителей СМИ.

Зеленский побил мировой рекорд - «самая продолжительная пресс-конференция». Когда пресс-конференция Зеленского уже длилась более 8 часов и побила прошлый рекорд на 45 минут, рекорд зафиксировал представитель Национального реестра рекордов и вручил Зеленскому соответствующую награду. Пресс-марафон начался с 10.00 утра и закончился в полночь.

Полное видео пресс-марафона Владимира Зеленского:

ПЕРВЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ РАДИ МИРА

Президент Украины заявил, что именно по его инициативе проходили все телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», - отметил Зеленский.

ПОСЛОМ В США БУДЕТ ЧЕЛОВЕК С ОПЫТОМ

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки может быть назначен в ближайшее время.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, который очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - сказал Президент.

НАДО ВЫЯСНИТЬ, КТО ХОТЕЛ "РАСПИЛИТЬ" МОТОР СИЧ

Приоритетом для государства является сохранение "Мотор Сичи", кроме того, необходимо выяснить, кто хотел уничтожить это стратегическое предприятие.

"Я знаю, что и Антимонопольный комитет, и Абромавичус в Укроборонпроме, и правоохранительные органы изучают это дело. Здесь в приоритете, какая из стран может быть партнером Украины в " Мотор Сичи". Наш приоритет - чтобы у нас осталось предприятие, изучить, кто его хотел "распилить", и потом решать вопрос с китайскими партнерами... Мы должны сохранить предприятие, несмотря на то, сколько бы у нас ни было акций, сохранить для Запорожья "Мотор Сич", потому что это реальная угроза оставить больше 20 000 людей без рабочих мест", - сказал Зеленский.

"МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ"

Президент считает, что регламент работы Верховной Рады нужно менять.

"Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. И я не могу на это повлиять. Я не понимаю, почему так долго нужно говорить. Изменилось все. ИТ, инновации, мы скорее, мы не ждем встречи неделю, мы звоним, письма не пишем - мы пишем смс ...", - сказал Зеленский.

"Действительно такие мы пришли люди - в турборежиме хотим менять страну. Честно, и поэтому, как я уже говорил, есть реальные ошибки. Ошибки можно исправлять", - добавил Президент.

О КОЛОМОЙСКОМ И ПИНЧУКЕ

Президент Украины не испытывает на себе никакого влияния со стороны олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

"Относительно "соревнований", - не знаю, но я тоже о таком слышал. Но я не чувствую совсем влияния на себя с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь и некоторых вещей не вижу, может, это влияние - это не просто разговоры или какие-то “звонки”, может, это какие-то люди, которые появляются рядом со мной... Но я точно этого не чувствую. Уверен, что этого нет. Однако я предполагаю, что может, какие-то шаги есть, которых я не вижу. Но я точно увижу, то есть это сейчас - вопрос времени", - отметил Президент.

"Быть чьей-то куклой-марионеткой - мне это совсем неинтересно. В чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать? Я просто не понимаю", - добавил Зеленский.

ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ - ТОЛЬКО В 5-ЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯХ

Закон об игорном бизнесе будет способствовать появлению крупных отелей, а деньги от этой деятельности будут направлены на спорт, медицину, образование.

"Мы хотели придумать, как сделать так, чтобы люди начали у нас строить 5-звездочные отели. Идея возникла очень просто: давайте примем закон об официальных казино, как в Европе и в США, только в 5-звездочных отелях, где есть 200 номеров. Потому что мы знаем рынок, и у нас на рынке есть 5-звездочные отели, но они очень маленькие...", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что будет квота лицензий на каждый город. А если будет возможность построить какой-то очень серьезный отель - фирменный, брендовый - то можно будет и подарить лицензию.

"Все эти средства пойдут на спорт, медицину, образование. Кабмин будет управлять этим процессом. Например, нам нужны в этом году деньги на спорт - спортивные площадки, в школах бассейны. Так давайте все деньги этого года за лицензии отдадим только спорту", - сказал Зеленский.

ОБНОВЛЕНИЕ ЦИК: "ИМЕЮ ПРАВО"

Президент Владимир Зеленский объяснил целесообразность изменения ЦИК при том, что предыдущий состав имел право по закону проработать 7 лет.

"Мы сказали, что мы перезагрузим все органы власти. Я не хочу, чтобы наш президент бывший ушел, а все осталось. Вот и все. У меня по закону есть это право", - заявил Президент.

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ В ДЕЛЕ ШЕРЕМЕТА - "ПОЛЕТЯТ ГОЛОВЫ"

Президент Украины Владимир Зеленский готов сменить руководство силовых структур и правоохранительных органов в случае, если к определенному сроку они не обеспечат результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Если я скажу вам, в чем секретность этого дела, то я просто возьму и сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Я не занимался этим вопросом в течение двух лет, поэтому я не воспринимаю эти сроки на свой лад. Мне нужен результат в этом деле. мы хотим знать детали этого дела, а главное - имя убийцы. Давайте подождем, пока все это закончится ... Если до того срока, о котором мы говорили (с руководителями силовых структур и правоохранительных органов - ред. ), не будет результата, то будем менять руководство ", - сказал Зеленский.

При этом на просьбу журналистов уточнить, о какой именно срок говорится, глава государства ответил, что не будет разглашать эту информацию: "Когда будет результат, вы согласитесь тогда с тем, что я был прав, не сказав сейчас вам о сроке".

"СМОГУ ДОГОВОРИТЬСЯ С ОЛИГАРХАМИ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ КАНАЛА"

Законопроект о деолигархизации СМИ разработают, когда полностью сформируется Министерство культуры, молодежи и спорта.

"Деолигархизация медиа говорит о том, что все владельцы телеканалов, всех СМИ, интернет-платформ должны быть бизнесменами, а не политиками. То есть они не должны влиять на политику того или иного средства массовой информации. Такой закон мы должны разрабатывать. Мы ждали, что у нас сформируется полностью Министерство, которым руководит господин Бородянский, и мы начнем, они еще не сформировались, мы выстроим рамки для этого законопроекта и будем обсуждать это с телеканалами", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в будущем за соблюдением этого закона должен следить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания: "Должен быть закон. И смотреть, все ли придерживаются этого закона, должен Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Бородянский с Нацсоветом, можно с Президентом Украины, должны создать законопроект, Раде показать этот закононпроект, дальше встретиться со всеми олигархами-владельцами телеканалов, сесть и сказать: влиять на политику больше нельзя ".

Зеленский также заявид, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику каналов, если его "не будут толкать со всех сторон" те, ради кого он собирается договориться.

О МВФ, ТАРИФАХ И РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ

Задача власти - уменьшить коммунальные тарифы для населения, несмотря на требования МВФ.

"Международный валютный фонд, если быть честным, требует, чтобы были рыночные цены. Рыночные цены для нашей страны сегодня - это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы начали уменьшать их. Это и есть наша задача", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с фондом и с правительством. И процент от общего дохода семьи за коммунальные платежи, по его словам, будет падать: "И мы договаривались об одном. Если даже мы действительно откроем рынок, и если у нас будут рыночные цены, мы с вами должны договориться, - по-другому не будет, - что процент от дохода семьи должен быть на коммуналку. Этот процент должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям".

"В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ МЕРКЕЛЬ"

Владимир Зеленский считает, что во время разговора с Президентом США Дональдом Трампом он не оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Мы нашли взаимопонимание с канцлером Германии госпожей Меркель. Мне кажется, все понимают, почему так произошло, что произошло. Мне не стыдно ни за одно слово, которое я сказал. Потому что любое настроение любого разговора и любое слово рождено из-за чего-то... Я ни в коем случае не хотел обидеть, и я думаю, что я, имея тот фундамент, о котором я вам уже сказал выше, я никого не оскорблял. Я не говорил о каких-то деталях и т.д. в этом разговоре. Поэтому я честно не вижу проблем по поводу результатов опубликования этого разговора ", - отметил Зеленский.

О БУДУЩЕМ РАЗГОВОРЕ С ПУТИНЫМ

Президент Владимир Зеленский воздержался от ответа на вопрос, что он будет говорить российскому президенту Владимиру Путину во время встречи в нормандском формате.

"Я не могу вам пока сказать, что я скажу Владимиру Путину на нашей встрече. Потому что я буду обращаться не только к Владимиру Путину, а буду обращаться к госпоже Меркель и к господину Макрону. Это встреча четырех лидеров. Тактику моего поведения и разговора с Путиным, если можно, оставьте мне. Я хотел бы ее оставить ", - сказал Президент.

"ГОТОВ УЙТИ, КОГДА ОБЩЕСТВО СКАЖЕТ - ИДИТЕ"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов покинуть пост по требованию общества даже при отсутствии с его стороны нарушений законодательства.

"Я готов в тот момент, когда общество мне скажет: идите. Даже если я ничего не нарушу. Я не держусь сейчас за кресло. Это не было моей мечтой, это было моей целью, и я хотел и хочу помочь Украине. Но я за это не держусь ", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

БОГДАН УВОЛИТСЯ САМ, ЕСЛИ НАРУШИТ ЗАКОН

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан уволится по собственному желанию в случае, если нарушит закон.

"Он сам уволится. Если нарушит закон", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, уволит ли он Богдана в случае, если журналисты докажут нарушение им законодательства.

Вместе с тем Президент добавил, что на сегодняшний день Богдану "очень сложно", ибо "на него идет воздействие, начиная с господина Коломойского, что он там с ним, что он решает какие-то его проблемы". Президент отметил, что доказательств этого нет, но глава его офиса, тем не менее, был "запачкан этим вопросом", хотя был адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

"Это прошлая жизнь. Сейчас он (Богдан - ред.) работает на государство. Он профессиональный и мощный человек", - заявил Зеленский.

АВТОНОМИЯ ДЛЯ КРЫМСКИХ ТАТАР И КОНСТИТУЦИЯ

Владимир Зеленский готов встречаться с представителями крымских татар для обсуждения вопроса о внесении изменений в Конституцию для создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

"По поводу изменений в Конституцию и по поводу законопроектив (о коренных народах - ред.) я встречался с господином Джемилевым и господином Чубаровым. Они сказали, что у них есть предложения по поводу этих законопроектив и они принесут их нам, когда сформируется новый состав Верховной Рады, комитеты... Это очень серьезный вопрос - внесение изменений в Конституцию ", - сказал Президент.

Он добавил, что по поводу законопроектов готов встречаться с представителями крымскотататарского народа с участием министра иностранных дел Вадима Пристайко, потому что он "глубже в этой теме".

Зеленский отметил, что считает возможным внесение изменений в Конституцию относительно автономии одним из путей поддержки крымских татар, но подчеркнул, что он не уверен, что это "реально упростит тему возвращения Крыма".

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА

"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане. Это очень острые вопросы. Я не хочу, что нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками ... Мне кажется так, что те, кто хочет, - потерпят ", - отметил Зеленский в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что не видел законопроекту о легализации медицинского каннабиса, который в парламент внесли народные депутаты от партии "Слуга народа". По мнению Президента, сейчас этот вопрос не является приоритетным, поскольку в Украине есть много других проблем.

"Есть вещи, для которых не пришло время, я думаю, что это не время, не сейчас. Это не приоритет. Мы не выписали все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество. Нас нельзя сравнивать с Канадой или другими странами. Мы еще не готовы, мы боремся сейчас наоборот - с наркотиками. если у нас завтра не будет высокого уровня людей больных наркоманией, если мы все это преодолеем, тогда и можем вернуться к рассмотрению этого дела", - сказал Зеленский.

"ЛЮСТРИРОВАТЬ 400 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ - ЭТО ОЧЕНЬ СТРАННО"

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что среди чиновников, попавших под действие закона "Об очистке власти" (люстрации), было немало достойных специалистов.

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"Многих людей люстрировали правильно. Но мы понимаем, что под люстрацию попало много людей, которые работали в то время, - там были честные люди. 400 тысяч (люстрированных) людей - из них были нормальные люди, честные, специалисты, профессионалы. Я уверен, что там были нормальные люди. Это просто очень странно: люстрировать 400 тысяч людей ", - отметил Зеленский.

ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИТ БАКАНОВА, ЕСЛИ БУДУТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С МАТИОСОМ

Президент заявил, что уволит главу СБУ Ивана Баканова, если будут доказательства, что его консультирует бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Так он ответил на вопрос журналистов, известно ли ему, что Матиос консультирует Баканова.

"Относительно того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова, главу СБУ, то если вы мне покажете детали, я освобожу Баканова. Если будут доказательства, я уволю главу Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

При этом он заявил, что главную задачу новая власть уже выполнила, освободив от должностей и Матиос, и бывшего генпрокурора Юрия Луценко. "Мы сделали больше, чем кто-то мог сделать. Мы освободили этих людей. Это непростой была задача, но мы их освободили", - сказал Зеленский.

ОБ ОШИБКАХ И РАЗОЧАРОВАНИЯХ

Президент заявляет, что самым большим его разочарованием на посту главы государства являются люди из политической среды, а о своей главной ошибке он расскажет в конце президентской каденции.

"О главной своей ошибке как Президента я смогу сказать, когда пройдет мой президентский срок. Я тогда пойму. Ошибки есть. Что касается самого большого разочарования, которое есть с первого дня (пребывания на посту Президента - ред.) - это люди из политической среды, люди, которые были в политике, которые занимали различные посты, которые были бы честными, но сам формат их поведения такой: говорю одно, а делаю другое, а параллельно - ингриги и кулуарные договоренности. Поэтому моим самым большим разочарованием, повторюсь, являются люди, занимающиеся политикой ", - отметил Зеленский.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ НЕ БУДЕТ ЗАМОРОЖЕН

На вопрос о риске замораживания ситуации на Донбассе, Зеленский ответил, что оккупированные территории Донбасса от Приднестровья или Абхазии отличает только то, что там раздаются выстрелы.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазии. Я очень этого не хочу. Я не могу гарантировать на 100%, что это не произойдет. Честно говоря, а что сейчас? А сейчас так и есть, сейчас у нас фактически там Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то там есть, выстрелы. То есть единственное, что нас отличает, временно оккупированные территории отличает от Приднестровья или абхазского варианта, это то, что у нас раздаются выстрелы. А физически построим мы забор, будет овраг, будет заминирование или еще что-то, это не имеет значения. Если мы не имеем отношений и не признаем эту территорию, это Приднестровье ", - сказал Зеленский.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАНЦЫ)

Президент уверен, что до 1 декабря удастся отменить мораторий на продажу земли, хотя признал проблемы с поддержкой этого решения среди аграриев.

Вчера он встречался по этому вопросу с представителями фермерских хозяйств: "Там не все в порядке. Я нашел время, встретился ... не буду врать, что все, не все, но многие фермерские хозяйства были. Я с ними встречался, я их услышал, "красные линии" увидели, мы нашли понимание".

По словам Президента, гражданин Украины должен быть собственником земли и должен иметь, в частности, льготные кредиты, если он будет работать на этой земле.

При этом Зеленский подчеркнул, что в законе должна быть предусмотрен запрет продажи земли иностранцам на первом этапе: "Единственная проблема - мы не продаем иностранцам, ни в коем случае. Это все должно быть прописано в новом законе. Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Второй период - сами фермеры говорят и в других странах так было - когда наши уже купили, когда кредитная ставка, тогда у нас уже могут покупать другие. Мы тогда можем открыть иностранным компаниям, которые 100% будут работать на этой земле. И наши украинцы там будут работать. Но это уже через несколько лет. Это второй этап. То есть несколько кейсов".

На вопрос о сроках принятия земельного законодательства Президент уверенно ответил: "Успеем! До 1 декабря мы должны успеть".

О ТРУХАНОВЕ И УГОЛОВНЫХ КЕЙСАХ

Зеленский заявляет, что у него нет никаких отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Вместе с тем он отметил, что хотел бы освободить Одессу от криминалитета.

"Мы с ним не друзья. Мы с ним не празднуем любые праздники... У меня нет никаких с ним отношений, и все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу, и нет никаких отношений с господином Трухановым. Я бы хотел, чтобы он изменил подход в Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу, и я на этом настаивал. Не знаю, увидим ли мы это в ближайшее время или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы заменить там всех ", - сказал Зеленский.

"То есть там (в Одессе - ред.) ситуация, сложная, непростая, неправильная, уголовная. Мы успели сменить службу безопасности, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Там есть кланы, есть некоторые уголовные кейсы, я об этом знаю. И я знаю, что эти уголовные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах ", - рассказал Зеленский.

Комментируя фразу мэра Одессы, который сравнил во время недавнего бизнес-форума новую власть с "мальчиком в публичном доме: все интересно, но что делать - не знает", Зеленский отметил: "Я сам не слышал, что сказал Труханов. Могу сказать: это приятно, что мы так выглядим, нас можно назвать "мальчиками". Жизнь - это такое: когда приходят мальчики, дяди идут. Вот что я могу сказать уважаемому мэру".

О СТЕНОГРАММАХ РАЗГОВОРОВ С ТРАМПОМ, ПУТИНЫМ И НЕ ТОЛЬКО

Зеленский не будет публиковать стенограммы своих телефонных разговоров с мировыми лидерами, поскольку считает это неправильным.

"Я не готов публиковать мои разговоры. Я даже не опубликовал мой разговор с господином Трампом. Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать" красные линии ", но тактика есть тактика, стратегия - стратегия. И я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любой страны. Это что-то новое ", - сказал Зеленский.

Также он отреагировал на уточнение относительно возможного обнародования стенограммы телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что эти разговоры "подкреплены результатом очень сложным, очень подробным, но реальным".

"Поэтому к чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет... Или желание от этого получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР, ЛНР, и на территории России и Крыма - их очень много? Будет ли у меня такая возможность их вернуть? Никогда. Что я скажу их семьям?", - отметил Зеленский.

Зеленский также заверил, что не боится Путина. "Нет", - ответил президент на блиц-вопрос журналиста.

БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Гостиница "Украина" на Майдане Независимости в центре Киева - среди приоритетных объектов в рамках процесса приватизации государственного имущества.

"У нас будет происходить большая приватизация ... Например, гостиницу "Украина" сложно сейчас передать, потому что много разных уголовных дел и судебных решений по поводу этого объекта, но он тоже стоит в приоритете к передаче (для приватизации - ред.) ", - заявил Зеленский.

"ЖИТЬ НА БАНКОВОЙ? ЧТОБЫ Я СОШЕЛ С УМА?"

Президент Зеленский живет в квартире, и не намерен переезжать, хотя из-за этого у его охраны есть определенные трудности.

"Жить на Банковой? Чтобы я сошел с ума? Я же не могу в Мариинском (дворце - ред.), я не могу жить, понимаете? А господин Макрон живет именно в такой ситуации. Это действительно очень сложный вопрос, охрана "вешается", потому что я живу в квартире, не в резиденции", - ответил Зеленський журналистам.

Он добавил, что не пользуется резиденцией Президента и даже не бывает там: "Но резиденцию продавать мы не будем. Она останется, я там не бываю".

"ЕСЛИ "СЛУГИ" НАЧНУТ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА, Я ЧЕРЕЗ ГОД ИХ РАСПУЩУ"

Президент заявил, что через год распустит парламент, если депутаты от "Слуги народа" начнут "есть" друг друга.

Отвечая на вопрос о возможном разделении партии "Слуга народа" на различные группы, и не означает ли это, что Президент построил жесткую вертикаль, Зеленский заявил: "Не жесткую, потому что у нас демократия. Потому что люди их выбирали. Они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что они, многие из них, что-то значат. Многие из них - профессионалы, что-то значат в своих регионах, в своих городах. Я не хочу ломать эту партию ( "Слуга народа", - ред). Они знают мое отношение. Если они начнут "есть" друг друга, - я через год их распущу. Это факт ".

О ЦЕМАХЕ: ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО Я БЫЛ ПРАВ

Зеленский заявляет, что предупреждал Нидерланды о том, что фигурант дела МН17 Владимир Цемах будет включен в список обмена для передачи РФ.

"Они (власти Нидерландов - ред.) все знают, все понимают, почему у меня было такое решение. Они знали, что будет такое решение, я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить для любых следственных действий к этому. Они знают мои приоритеты - это граждане Украины, но они знают мое отношение к этой трагедии, как мы их поддерживаем, как наши следователи поддерживают. Они знают. Все понимают, что я был прав", - сказал Зеленский.

Он опроверг информацию о том, что запланирована его встреча на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не состоялась именно из-за решения по Цемаху: "С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте у меня был большой разговор по телефону еще до обмена, и не один. По поводу встречи, то она была подтверждена. До встречи с премьер-министром Нидерландов у меня была встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, она задержалась из-за технических обстоятельства, мы задержались, была длиннее встреча, а у господина премьер-министра Нидерландов была следующая после моей встреча. То есть, там была ситуация со временем ", - рассказал Зеленский.

Также он напомнил, что 10 октября Украина находится с визитом министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок. Зеленский обсудил с ним широкий спектр важных вопросов. "Обо всем мы говорили. О Цемахе говорили ", - добавил он.

ДЕНЬГИ НА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

На пресс-марафоне прозвучал вопрос, почему в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на Офис Президента на 39 миллионов по сравнению с 2019 годом.

В ответ Зеленский пообещал, что финансирование ОП не будут увеличивать.

ОБ ОЛИГАРХАХ ВООБЩЕ И КОЛОМОЙСКОМ В ЧАСТНОСТИ

Президент заявил, что готов говорить с любым украинским олигархом, и считает, что они должны поработать на Украину, потому что здесь нажили состояния.

На уточнение журналистки, согласятся ли олигархи на такие условия, глава государства ответил: "Согласятся. Знаете, почему согласятся? У нас война идет. И все их истории, все их заводы, все, что у них есть, все состояния, все их производство если что - будет стоить ноль".

В то же время журналисты поинтересовались, не считает ли Президент необходимым успокоить Игоря Коломойского, который судится по ПриватБанку, ведь этой ситуацией обеспокоен Международный валютный фонд.

"Считаю", - ответил Зеленский. В то же время он заявил, что не разговаривал с Коломойским о ситуации с ПриватБанком.

В полдень сменились "декорации": Президенту и журналистам поставили на стол блюда - бургеры и хачапури.

ОБ ОТСТАВКЕ ДАНИЛЮКА: САША ХОТЕЛ БЫТЬ ПРЕМЬЕРОМ

Президент заявил, что Александр Данилюк, которого он уволили с должности секретаря СНБО, хотел быть Премьер-министром Украины.

"Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "ПриватБанка"... Саша хотел быть Премьер-министром Украины, я ему сказал честно, что ты действительно нормальный, профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру. И сложные отношения с Богданом это тоже повлияло на то, что он ушел ", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что Данилюк написал заявление на увольнение и ожидал, что Президент его не подпишет.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, КОГО ОН ВИДИТ НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ КГГА

Президент Владимир Зеленский поддерживает разделение функций Киевского городского головы и председателя КГГА, но обещает еще пообщаться с мэром столицы Виталием Кличко.

"Мы общались, кстати, с мэром (Кличко - ред.), Насколько я знаю, что он против разделения этих функций (мэра и главы КГГА - ред.), То есть я не вижу конфликта в этом вопросе, просто у него одна мысль у меня мнение другое. Мы увидели, как это в других столицах мира происходит - в некоторых столицах это объединено, в некоторых разделены. Я думаю, что надо разделить эти функции. Это мое мнение ", - сказал Зеленский.

В то же время на вопрос, планирует ли он освободить Кличко с должности главы КГГА, глава государства ответил, что еще "думает об этом".

"Почему я его (Кличко - ред.) не уволил, не уволил? Просто еще не уволил", - отметил Зеленский.

В то же время на вопрос, кого он видит на должности председателя КГГА, Зеленский ответил: "Кого я вижу? Это мое личное видение".

"ДЕВОЧКУ БУДУ ЗАЩИЩАТЬ"

Зеленский прокомментировал конфликт между его пресс-секретарем Юлией Мендель и журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко, назвав его поведение неэтичным.

Он отметил, что неоднократно отвечал на вопросы Андрушко. И добавил, что всем стоит всегда действовать в рамках законодательства, но не заходить при этом за рамки человеческих отношений. "Он не может бить меня микрофоном по лицу. Просто не может. Ни меня, ни вас. Он не может, поэтому стоит везде соблюдать этику ", - сказал Зеленский.

Поэтому, добавил глава государства, в этом случае он не считает поведение своего пресс-секретаря таким, за которое стоит наказывать. Да, признал Зеленский, Мендель, не имела права так реагировать, но ее эмоциональное истощение сказалась.

"В данном случае девочку буду защищать", - сказал Президент.

112 КАНАЛ: КОЗАК-МЕДВЕДЧУК - ОДНА ИСТОРИЯ

Президент отметил, что вопросом лицензий для телеканалов, которые ретранслирует "112 Украина", и самого "112 канала" должен разобраться обновленный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Президент заявил, что телеканал "112 Украина" хорошо должен знать, за что ему угрожали отобрать лицензию. "Но вы знаете, почему вам всегда грозились отобрать лицензию? Вы же это знаете. Вы же "112 канал", у вас же владелец Медведчук? Козак? Козак-Медведчук - одна история. Господин Медведчук, который занимает не проукраинскую позицию, является вашим владельцем? Вот в нашей партии ("Слуга народа" - ред.) нет владельцев телеканалов, а в одной партии ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) есть владельцы телеканалов", - заявил Президент.

"ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА"

"Внедрение "формулы Штайнмайера" не произошло. Оно может произойти только в законе об особом статусе. Имплементация этой формулы - только в законе об особом статусе. То есть вступает в силу "формула Штайнмайера" тогда, когда вступает в силу закон об особом статусе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что закон вступит в силу только после того, как будет проголосован в Верховной Раде и подписан Президентом.

"31 декабря закончится закон об особом статусе Донбасса и надо будет решать, мы принимаем новый закон об особом статусе Донбасса, или мы не принимаем. Если мы принимаем, тогда имплементируем "формулу Штайнмайера" - если мы ведем к мирному урегулированию, пользуясь минским процессом", - добавил впоследствии Зеленский.

О НОВОМ ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ

Президент убежден, что новый Трудовой кодекс, работа над которым сейчас идет в Верховной Раде, будет защищать права украинцев.

"Сейчас они (народные депутаты - ред.) работают над новым, современным законодательством и Трудовым кодексом. Там есть много предложений. Уверен, что есть много мелких ошибок, которые будут вычищены. Я уверен, что мы все сделаем, услышим всех людей", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в Трудовом кодексе не будет идти о возможности увольнения женщин, находящихся в декретном отпуске.

"Поверьте мне, таких вопросов не будет", - заверил Зеленский журналистку, которая и обратилась с этим вопросом.

"Я АВАКОВУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"

Зеленский ожидает от Авакова в "испытательный срок" обновления МВД.

"Господин министр Аваков ... это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен и не должен. Но есть правительство, есть премьер-министр, поэтому есть, скажем так, испытательный срок, мы хотим новы лиц в Министерстве внутренних дел ", - отметил Зеленский.

О ВМЕШАТЕЛЬСТВА В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ

По просьбе представителей СМИ Президент прокомментировал информацию о его возможной роли в истории с Дональдом Трампом.

"Я стремился к мировой славе, но не думал, что это произойдет таким образом", - пошутил Зеленский.

"Я не хочу вмешиваться в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки. И я не буду это делать ", - сказал Зеленский и посоветовал американцам выбирать своего президента самим:" Выбирайте своего президента сами. А мы, если можно, то вы тоже не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы в независимой Украине ".

Зеленский же время отметил, что рассчитывает на поддержку Президента США Дональда Трампа Украины во многих вопросах.

"Мы должны укреплять отношения с США. Каким образом? У нас была встреча в течение одного часа с ключевыми людьми с Белого дома, мы ждем официальный визит в Соединенные Штаты. Со своей стороны работаем над тем, чтобы состоялся официальный визит в течение моей каденции, не знаю когда, Президента США в Украину. Для нас это имиджево очень важно, это и важный сигнал для наших партнеров, что Соединенные Штаты поддерживают стратегию, и в целом поддерживают политику Украины ", - сказал Зеленский.

ОСОБЫЙ СТАТУС ДОНБАССА

Владимир Зеленский отвергает идею проведения референдума по закону об особом статусе Донбасса.

По его словам, законопроект об особом статусе Донбасса должен быть обсужден с обществом, с журналистами, в Верховной Раде и только после этого должен быть вынесен на голосование.

"Что касается закона об особом статусе. Мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное обсуждать, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут обговориваться вопрос по поводу языка, чтобы они имели региональный статус русского языка. Я думаю, что многие компромиссы гуманитарные, о которых мы можем говорить, выносить для общества и будем решать, что стоит продолжение войны и не имеет высокой цены, и на что мы можем согласиться, на что мы не можем согласиться", - говорил Президент.

Зеленский добавил, что пока обсуждать закон об особом статусе нет смысла, поскольку документа пока нет, а есть рамки и "красные линии", которые никоим образом не будут отличаться от красных линий в целом нормандского формата и нормандского процесса.

СМИ, КАК И ЗЕМЛЯ, ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ УКРАИНЦАМ

Президент считает, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими. Об этом он заявил во время дискуссии с корреспондентом журнала "НВ" Иваном Верстюком (бенефициаром издания является чешский гражданин Томаш Фиала - ред).

"Я всегда говорю о средствах массовой информации, они должны быть независимыми и украинскими. Сейчас мы говорим о земельной реформе, и все говорят, смотрите это наша земля, украинская земля и владельцами должны быть украинцы и я согласен на 100% и надо это менять в законе ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что конечными бенефициарами СМИ также должны быть граждане Украины. Журналист на это ответил: "Мне кажется, лучше пусть медиа обладают граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи".

О МАЙДАНЕ

Зеленский заявил, что не боится протестных акций.

Об этом он сказал, комментируя протестные акции в Украине против "формулы Штайнмайера.

"В целом по поводу Майдана и все такое. Я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития дело не будет . Я очень спокойно к этому отношусь. но люди должны знать, что они выберут. они точно не выберут тогда прекращении войны и они точно будут выбирать, простите за такое слово, но мы сейчас в кафе и пришло в голову, - среди того меню товаров , который на рынке - этому продажному политическом рынке ", - заявил Зеленский.

"КОГДА Я ПРИШЕЛ, НА ВТОРОЙ ДЕНЬ Я ДУМАЛ, ЧТО БУДЕМ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ САЖАТЬ ..."

Владимир Зеленский сообщил, что 1 ноября правоохранители показать результат расследования в нескольких громких коррупционных делах. "Сейчас контрольный "чекпойнт" 1 ноября. Они (правоохранители - ред.) должны несколько громких дел, которые мы обсудили на совещании, они должны показать результат ", - сказал Президент.

"Когда я пришел на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели .. все сказали" ай яй яй ", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я:" ок ", а я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, была депутатом" .. я могу их спросить: где посадки таких людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние "

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ

Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос Крыма рассматривался на переговорах в "нормандском формате". "Нормандский формат для меня - это еще и возможность возврата к вопросу решения по Крыму", - сказал он.

Если "нормандский формат" не сработает, Президент готов работать в рамках Минских договоренностей. Владимир Зеленский заявил также, что вполне допускает прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако именно Нормандский формат Президент рассматривает как основной инструмент для достижения цели - прекращения войны.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ТРАМПОМ: ШАНТАЖА НЕ БЫЛО

Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не испытывал никакого давления по поставкам оружия в Украине и расследованию в отношении компании Burisma.

"С оружием наши звонки, с историей с "Бурисмой" никак не связаны. Это неправда... Шантажа не было, потому что это не было предметом нашего разговора совсем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что целью телефонного разговора с президентом США было оживить "усталые отношения" между Украиной и США. По его словам, причиной этого был вопрос, на что Украина тратит средства американской помощи, которые "шли изо всех источников, не только президент Трамп это озвучил".

"ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ - ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ ДОЛЖНА БЫТЬ"

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не знает, возможна его прямая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках переговоров об окончании войны на Донбассе, однако убежден, что она должна быть.

"Встречаться (для проведения переговоров об окончании войны на Донбассе - ред.) мы можем в двух форматах:" нормандский формат" и прямая встреча моя с президентом РФ. Об этой встрече напрямую (с Путиным - ред.) никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли такая встреча - ред.). Я не могу даже сказать об этом. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну ", - отметил Зеленский.

ПРИВАТБАНК: ПРЕЗИДЕНТ ОБЕЩАЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ

Владимир Зеленский заявляет, что в вопросах ПриватБанка будет защищать интересы Украины. Президент напомнил, что следующее судебное заседание по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения, состоится 17 октября.

О ГЛАВНОЙ МИССИИ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Зеленский заявил, что люди его выбирали как президента, который прекратит войну в Украине. Именно в этом он и видит свою главную миссию. "Каким образом мы это прекратим - это потом будем обсуждать, какие планы, как мы можем это сделать. Но главная моя цель - и это моя главная линия, моя личная, это линия поведения, и я так говорю - я хочу прекратить войну. Именно это моя миссия в течение этих пяти лет. Уже чуть больше, чем 4,5 года", - сказал Зеленский.

Он добавил, что часть людей, которая живет на Донбассе и чувствует себя украинцами, "должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями".

НА ПРЕСС-МАРАФОН - С УТРЕННЕЙ ПРОБЕЖКИ

Президент Владимир Зеленский неформально пообщался с журналистами, которые принимают участие в пресс-марафоне с главой государства. Зеленский рассказал, что пришел на мероприятие с пробежки, которую он делает каждый день. "Я бегаю утром, сейчас есть возможность, я переехал в город. Поэтому я хотел прибежать, но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - сказал он.