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Скандал с импичментом Трампа: изменилось ли отношение США к Украине?

Скандал с импичментом Трампа: изменилось ли отношение США к Украине?
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Хербст считает, что скандал с импичментом в США не повлиял на поддержку Украины.

Политическое обострение в США, связанное с контактами администрации Дональда Трампа с Украиной, а также расследованием по делу об импичменте президенту США, пока не повлияло на готовность Конгресса и Белого дома продолжать поддержку Украины.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту Укринформа в Вашингтоне посол США в Украине (2003-2006 гг.) Джон Хербст.

"Конгресс оставляет поддержку обоих компонентов (санкций против РФ и военной помощи Украине - ред.), и я не думаю, что это может сейчас быть поставлено под вопрос", - заметил бывший высокопоставленный дипломат.

В связи с этим он выразил надежду, что американские санкции против России сохранятся и в дальнейшем, однако добавил, что не берется делать точных прогнозов.

"Что касается военной поддержки, здесь то же самое. Конгресс голосовал преимущественно за то, чтобы обеспечить выделение 250 млн долларов военной помощи. Итак, я думаю, мы увидим то же самое в будущем", - сообщил Хербст.

"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?

В то же время он подчеркнул, что в условиях расследования по делу об импичменте, которое вызвали сомнительные контакты администрации Трампа с украинской властью, для Украины важно сохранять поддержку обеих партий в Конгрессе США.

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США, Дональд Трамп, Джон Хербст, Владимир Зеленский.
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