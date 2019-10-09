Зеленский посетил выставку военной техники "Оружие и безопасность"

Новости Украины:Зеленский осмотрел стенд госпредприятия НПК "Искра", которое также входит в ГК "Укроборонпром".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выставку "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве, и ознакомился с новейшими разработками военной техники, вооружения и оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент осмотрел мобильный комплекс "Нептун", представленный госпредприятием "ГККБ "Луч" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"). "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП "ГККБ "Луч"также представило противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и "Корсар", перевозочный противотанковый ракетный комплекс "Барьер" и переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф".

Также Зеленский осмотрел стенд госпредприятия НПК "Искра", которое также входит в ГК "Укроборонпром". В частности, президент ознакомился с мобильным смотровым 3D-радиолокатором, предназначенным для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Кроме того, Зеленский посетил экспозиции Государственного научно-исследовательского института МВД Украины, Военного института телекоммуникаций и информатизации, компании "НПО "Практика" и осмотрел оборудование разработанных ею БТР "Козак" и "Отаман".

На стенде ООО «Украинская бронетехника» президент осмотрел специализированные автомобили "ВАРТА" и "НОВАТОР", а также авто для перевозки раненых.

"Президент ознакомился с разработками международной компании Hikvіsion, которая производит средства и системы видеонаблюдения. В 2016 году в тесном сотрудничестве с этой компанией был запущен проект "Безопасный город Киев", - сообщили в пресс-службе.

Глава государства осмотрел беспилотные летательные аппараты, произведенные турецкой компанией BAYKAR Defense and Technologies, а также на экспозиции ООО "Ибис" ознакомился с пистолетами Glock, Kimber и Ganik, ножами и патронами.

Кроме того, Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ компании "Мотор-Сич", а также вертолет Airbus, приобретенный во Франции для нужд Нацполиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

"У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня", - сказал президент.