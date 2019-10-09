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Зеленский посетил выставку военной техники "Оружие и безопасность"

Зеленский посетил выставку военной техники "Оружие и безопасность"
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский осмотрел стенд госпредприятия НПК "Искра", которое также входит в ГК "Укроборонпром".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выставку "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве, и ознакомился с новейшими разработками военной техники, вооружения и оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент осмотрел мобильный комплекс "Нептун", представленный госпредприятием "ГККБ "Луч" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"). "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП "ГККБ "Луч"также представило противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и "Корсар", перевозочный противотанковый ракетный комплекс "Барьер" и переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф".

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Также Зеленский осмотрел стенд госпредприятия НПК "Искра", которое также входит в ГК "Укроборонпром". В частности, президент ознакомился с мобильным смотровым 3D-радиолокатором, предназначенным для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Кроме того, Зеленский посетил экспозиции Государственного научно-исследовательского института МВД Украины, Военного института телекоммуникаций и информатизации, компании "НПО "Практика" и осмотрел оборудование разработанных ею БТР "Козак" и "Отаман".

На стенде ООО «Украинская бронетехника» президент осмотрел специализированные автомобили "ВАРТА" и "НОВАТОР", а также авто для перевозки раненых.

"Президент ознакомился с разработками международной компании Hikvіsion, которая производит средства и системы видеонаблюдения. В 2016 году в тесном сотрудничестве с этой компанией был запущен проект "Безопасный город Киев", - сообщили в пресс-службе.

Глава государства осмотрел беспилотные летательные аппараты, произведенные турецкой компанией BAYKAR Defense and Technologies, а также на экспозиции ООО "Ибис" ознакомился с пистолетами Glock, Kimber и Ganik, ножами и патронами.

Кроме того, Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ компании "Мотор-Сич", а также вертолет Airbus, приобретенный во Франции для нужд Нацполиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

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"У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня", - сказал президент.

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Мотор Сич, Владимир Зеленский, Нацполиция, Укроборомпром.
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