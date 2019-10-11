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Поход на Москву продолжается: "изгонитель Путина" намерен завершить начатое (Видео)

Поход на Москву продолжается: "изгонитель Путина" намерен завершить начатое (Видео)
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Якутский шаман снова собрался в Москву изгонять Путина.

Житель российской Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил, что возобновит поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина".

Об этом сообщает "Якутия.инфо".

Как отмечается, Габышев подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер - "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По дороге к нему стали присоединяться сторонники.

По словам шамана, для обряда он планировал разжечь костер на Красной площади, у Кремля. Согласно якутской традиции он собирался "накормить" огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и молить Путина "прийти в себя и спокойно уйти в отставку".

"Я/Мы Шаман": В РФ прошел пикет в поддержку "изгонятеля Путина" (Фото)

В середине сентября Габышева задержала полиция, против него возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму. Шамана отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Правозащитники ставят результаты экспертизы под сомнение. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.

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Россия, Владимир Путин, Шаман, Александр Габышев.
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