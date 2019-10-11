Экс-советник Пентагона назвал "формулу Штайнмайера" ловушкой для Украины

Новости Украины:Экс-заместитель помощника министра обороны США, а сейчас старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер прокомментировал "формулу Штайнмайера".

Майкл Карпентер предостерег, что "формула Штайнмайера", которую Европа хочет навязать Украине, сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

"Это очень опасный путь", - охарактеризовал эксперт попытки навязать Украине сценарий по так называемой "формуле Штайнмайера".

Он пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям. Как уточнил эксперт, речь идет о прекращении огня на Донбассе, выводе тяжелого вооружения и войск, а также обеспечении присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановлении суверенитета Украины.

"Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Карпентер.

Кроме того, он обратил внимание на то, каким способом вводится концепция формулы Штайнмайера. "В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса – ред.)," – заметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике совсем не обращается внимание на роль России в переговорах. "Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в Нормандском формате, откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины", - отметил Карпентер.

По его словам, Россия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта формула принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: "Ну вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", - отметил эксперт.

Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, будет давить на украинское правительство. "Мол, именно они (сепаратисты – ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно", - заметил Карпентер.

Напомним, в четверг в Вашингтоне состоялась конференция на тему "Квест Украины на зрелость державной нации" при участии украинских и американских экспертов, правительственных чиновников, парламентариев и дипломатов.