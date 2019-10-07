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Штайнмайер объяснил суть своей "формулы"

Штайнмайер объяснил суть своей "формулы"
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По мнению Штайнмайера, формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов ряд меньших.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поясняет, что так называемая "формула Штайнмайера" заключается в попытках разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких, подлежащих согласованию, и опровергает мнение, что на ее содержание каким-либо образом повлияла российская сторона.

"Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать ", - сказал Штайнмайер в интервью ВВС в Тбилиси.

На вопрос, какова была роль РФ в создании этой формулы и правдивы ли слова пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, что эта формула "написана в Кремле", Штайнмайер отметил: "Я не понимаю ваш вопрос… Аргумент меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко - Ред.)".

У правительства есть альтернатива "формуле Штайнмайера"

При этом издание уточняет, что Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015 года, то есть четыре года назад, а в октябре 2016 года встреча в таком формате состоялась в Берлине. Она была последней.

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Германия, Донбасс, Франк Вальтер Штайнмайер, ОРДЛО, Формула Штайнмайера.
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