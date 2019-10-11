Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября

Зеленский провел рекордный пресс-марафон
В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовой пресс-марафон.
Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.
Зеленский и США
Зеленский заявлял, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа, как и вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.
Дональд Трамп отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о полном отсутствии давления на него со стороны главы Соединенных Штатов во время телефонного разговора в июле.
Зеленский вновь отметил, что прозвучавшая с его стороны критика в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом была обоснованной, и он озвучивал ее им при встречах.
Зеленский об отношениях с другими президентами
Украинско-польские отношения наладились, констатирует президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас было несколько встреч с президентом Дудой, также я встречался с вашим премьер-министром, с польскими депутатами. У нас сейчас наладились отношения, и эти отношения очень неплохие".
Также Зеленский ратует за упрочнение отношений и товарооборота между Украиной и Турцией до уровня, превышающего таковые между Турцией и Россией.
Зеленский о Донбассе
Владимир Зеленский заявил, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии Донбасса, однако он готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы.
Он также сегодня утверждал, что ни в одном из переговорных форматов не было речи и даже намека на то, что в обмен на освобождение Донбасса Украина признает Крым российской территорией.
Зеленский заявлял, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "Нормандского формата".
Глава государства анонсировал примерные сроки определения даты встречи лидеров стран "Нормандской четверки".
Зеленский о себе, помощниках и Украине
Зеленский заявляет, что готов уйти с должности по требованию общества даже в случае отсутствия с его стороны нарушений законодательства.
Он также подчеркивает, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов был назначен не просто вместо Александра Данилюка, а потому, что является профессионалом, и поэтому и был заместителем у Данилюка.
Зеленский подчеркивает, что глава Офиса президента Андрей Богдан может вредить его имиджу, но ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.
Зеленский заявил, что уволит руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если ему предоставят факты того, что главу спецслужбы консультирует бывший главный военной прокурор Украины Анатолий Матиос.
Он также выступает против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме этого, глава государства рассказал о своих взаимоотношениях с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его миссией является завершение войны на Донбассе.
Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, вечером 10 октября зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.
Вопрос строительства аэропортов - в приоритете на 2020 год, заверяет президент Украины Владимир Зеленский.
Президент также обещает защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка (Киев) его бывшими акционерами, однако не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс.
Зеленский обещает снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходах украинских семей.
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с высокими "зелеными" тарифами.
Новая партия Джавелинов
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.
Парламент хочет освободить от уплаты ЕСВ работников, которые младше 27 лет
Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса.
Турция в Сирии
Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
Эрдоган заявил, что в случае жесткой критики Евросоюзом турецкой операции "Источник мира" в Сирии Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу,
Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за военной операции в Сирии.
Майк Помпео прокомментировал начало турецкой операции в Сирии "Источник мира".
Официальная Украина озвучила свою позицию относительно ситуации в Сирии.
Трамп и его импичмент
Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.
Глава Белого дома занимает в новом списке 275-е место, а с начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек.
Больше половины жителей США не одобряют деятельность президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса телеканала "Фокс ньюс".
Майк Пенс считает, что записи двух его телефонных разговоров помогут оправдать президента США Дональда Трампа.
Андрей Шевченко - о сегодняшней игре с Литвой
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч своей команды со сборной Литвы в рамках квалификации на Евро-2020.
Украина проиграла в футбол
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла в третьем туре отбора на Евро сборной Румынии.
Чапкис возвращается
Вечером 13 октября в эфире 8 выпуска шоу Танці з зірками-2019 ждут особенного гостя. На программу вернется знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис. В феврале 2020 года артисту исполнится 90 лет. Насколько известно, Чапкис займет место за судейским столом проекта, где точно также тринадцать лет назад давал наставления его звездным участникам. Темой 8 выпуска шоу станет "Битва за жизнь".
Тина Кароль о воспитании сына
Звезда, которая воспитывает ребенка одна после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году, поделилась секретами воспитания.
Нобелевская премия литературе
Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала Ольга Токачук, за 2019 год — Петер Хандке.