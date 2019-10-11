Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября

1 Зеленский провел рекордный пресс-марафон В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовой пресс-марафон. Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

2 Зеленский и США Зеленский заявлял, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа, как и вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma. Дональд Трамп отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о полном отсутствии давления на него со стороны главы Соединенных Штатов во время телефонного разговора в июле. Зеленский вновь отметил, что прозвучавшая с его стороны критика в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом была обоснованной, и он озвучивал ее им при встречах.

3 Зеленский об отношениях с другими президентами Украинско-польские отношения наладились, констатирует президент Украины Владимир Зеленский. "У нас было несколько встреч с президентом Дудой, также я встречался с вашим премьер-министром, с польскими депутатами. У нас сейчас наладились отношения, и эти отношения очень неплохие". Также Зеленский ратует за упрочнение отношений и товарооборота между Украиной и Турцией до уровня, превышающего таковые между Турцией и Россией.

7 Новая партия Джавелинов Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.

8 Парламент хочет освободить от уплаты ЕСВ работников, которые младше 27 лет Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса.

11 Украина проиграла в футбол Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла в третьем туре отбора на Евро сборной Румынии.

12 Чапкис возвращается Вечером 13 октября в эфире 8 выпуска шоу Танці з зірками-2019 ждут особенного гостя. На программу вернется знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис. В феврале 2020 года артисту исполнится 90 лет. Насколько известно, Чапкис займет место за судейским столом проекта, где точно также тринадцать лет назад давал наставления его звездным участникам. Темой 8 выпуска шоу станет "Битва за жизнь".

13 Тина Кароль о воспитании сына Звезда, которая воспитывает ребенка одна после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году, поделилась секретами воспитания.

14 Нобелевская премия литературе Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала Ольга Токачук, за 2019 год — Петер Хандке.