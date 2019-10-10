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Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии

Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Руководитель СБУ Иван Баканов может лишиться должности в случае доказательства его связей с Анатолием Матиосом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если ему предоставят факты того, что главу спецслужбы консультирует бывший главный военной прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова: если вы мне покажите детали, я уволю Баканова. Просто я вам сразу говорю: если будут доказательства, я уволю главу Службы безопасности Украины", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Как сообщалось, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса. "Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - указано в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры.

Баканов уведомил европейских коллег о реформировании СБУ

Верховная Рада 29 августа поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

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СБУ, Владимир Зеленский, Анатолий Матиос, Иван Баканов.
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