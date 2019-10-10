Скачать
Четверг, 10.10.2019
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

"У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом

"У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский дистанцировался от Андрея Богдана, отвечая на вопрос о "не очень красивой" деятельности главы Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что глава Офиса президента Андрей Богдан может вредить его имиджу, но ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.

"Во-первых, нам нужно определиться, по каким принципам мы увольняем людей. Опыт, профессионал или делает ли он что-то, когда у него есть свободное время?", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда он уволит главу ОП Богдана.

Зеленский отметил, что понимает, что для его имиджа как президента "это не очень красиво".

"Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде, и он не был на работе (во время своих частных поездок - ред.). Я даже не знаю, с кем они там ходили. Он мне сказал, что приехал, и там было много разных людей...", - рассказал он.

Зеленский убежден, что президент не должен интересоваться тем, как отдыхает глава его офиса.

Президент подчеркнул, что есть "много людей с хорошим имиджем, очень светлых людей, некоторых из них стали губернаторами", но он пока что не может добиться от них результата.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде", - указал президент.

Зеленский признал, что Богдану "очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского".

Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии

"Что он (Богдан - ред.) там, он с ним, он решает какие-то его (Коломойского - ред.) проблемы. Деталей у нас с вами нет. Более того, доказательств никаких нет", - сказал он.

Президент указал, что работа Богдана адвокатом осталась в прошлом, а сейчас он "работает на государство".

Зеленский хотел бы, чтобы его окружали люди, которые знают свое дело и выполняют необходимые задачи, а идеальных людей нет.

"Мне сейчас так нужен результат, для нашей страны. Нас раздирают все. Люди не хотят лишиться своих бывших корон, продолжают быть императорами, забывая, кто они, какой у них статус. Очень сложно", - отметил он.

Зеленский также заявил, что Богдан работает главой ОП не ради денег. "Мы живем сейчас совсем без отдыха, и точно не работаем на деньги. Мы совсем другой модели люди", - пояснил он.

По словам президента, если будут факты нарушения главой ОП закона, то Богдан "сам уволится".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь