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Зеленский выступил против обнародования своих разговоров с мировыми лидерами

Зеленский выступил против обнародования своих разговоров с мировыми лидерами
16:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что "в целом не правильно" обнародовать разговоры с мировыми лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным – возвращением людей… К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено. Есть желание получить от этого такой результат, и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР", "ЛНР" и на территории России и Крыму? Будет ли у меня такая возможность возвратить? Никогда", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном обнародовании телефонных разговоров с Путиным.

Также президент подчеркнул, что не намерен ничего публиковать, так как, по его мнению, это навредит продолжению процессу возвращения людей и остановки войны.

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"Я считаю, что это в целом не правильно (обнародовать разговоры с мировыми лидерами –прим. ред.), даже если в этих разговорах была та или иная риторика, даже если она была про каких-то людей, какие-то фамилии, про какие-то страны. Это невозможно и не правильно, так как все это повлияет на проблемы с западными партнерами и это будут проблемы внутри общества", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что если звонки приносят результат, то пусть они останутся в том формате, в котором есть. 

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Зеленский также заявил, что является верховным главнокомандующим, а не телеведущим и не занимается пиаром, потому "не готов опубликовывать свои разговоры" и не публиковал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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