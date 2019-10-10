Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Шокирующая цифра: министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев
Шокирующая цифра: министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев
"Руис или Джошуа": Хирн рассказал о планах Усика в хэвивейте
"Руис или Джошуа": Хирн рассказал о планах Усика в хэвивейте
Люк Эванс выпустит первый сольный альбом
Люк Эванс выпустит первый сольный альбом

Зеленский пригрозил депутатам "Слуги народа"

Зеленский пригрозил депутатам "Слуги народа"
13:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народу".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что через год распустит парламент, если монобольшинство не будет находить компромисс.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о существующем расколе в партии "Слуга народа", и означает ли это, что глава государства не жестко построил эту политическую вертикаль, Зеленский сказал: "Не жестко, потому что у нас демократия, потому что люди их (депутатов "Слуги народа" – прим. ред.) выбирали, они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества моего имени, и благодаря тому, что многим из них что-то значит".

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

При этом он подчеркнул: "Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, ВР, Владимир Зеленский, ВР Украины, "Слуга народа", Пресс-марафон Владимира Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
04 Названа главная причина лишнего веса
05 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прокомментировал &quot;турборежим&quot; Рады
Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь